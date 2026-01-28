Haberler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Akrobasi Takımının J-10 Jetleri Hava Gösterisi İçin Singapur'a Ulaştı


Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait Bayi Akrobasi Takımı, Singapur'da 3-8 Şubat tarihlerinde düzenlenecek havacılık fuarı öncesinde 7 J-10 savaş uçağı ile Changi Havalimanı'na ulaştı. Takım, fuarda uluslararası diğer hava araçlarıyla birlikte uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

SİNGAPUR, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı Bayi Akrobasi Takımı'na ait 7 adet J-10 tipi savaş uçağı, 3-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 10. Singapur Havacılık Fuarı öncesinde salı günü Singapur Changi Havalimanı'na ulaştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri Sözcüsü Xie Peng, etkinliğin Bayi Akrobasi Takımı'nın katılacağı 13. yurtdışı uçuş gösterisi olduğunu belirterek, takımın Şubat 2020'de gerçekleştirilen yedinci organizasyondan bu yana ilk kez Singapur Havacılık Fuarı'nda yer alacağını söyledi. Havada yakıt ikmali imkanı sağlayan bir YY-20A tanker uçağı da uçaklara eşlik etti.

Akrobasi takımının fuara katılan diğer ülkelerin hava araçlarıyla birlikte birden fazla uçuş gösterisi gerçekleştirmesi planlanıyor. Kalkış ve inişlerin gerçekleştirileceği havalimanı ile gösterinin yapılacağı hava sahasının farklı bölgelerde yer aldığı kaydedilirken, gösterilerin deniz üzerinde yapılacağı belirtildi.

64 yıl önce kurulan akrobasi takımı, bugüne kadar 180'den fazla ülke ve bölgeden 800'ü aşkın heyet için 800'den fazla gösteri gerçekleştirdi.

