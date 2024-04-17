Çin'in 500 metrelik Radyo Teleskobu FAST, 900'den fazla yeni pulsar tespit etti

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) çeşitli görüntüleri

3. 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) çeşitli görüntüleri

Dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana 900'den fazla yeni pulsar tespit etti.

Pulsarlar ya da diğer adıyla hızlı dönen nötron yıldızları, süpernova patlamaları sonucu ölen büyük yıldızların içine çökmüş çekirdeklerinden oluşuyor.

Yerçekimsel radyasyonun ve karadeliklerin varlığını doğrulamakta kullanılabilen ve fizik alanındaki diğer birçok önemli soruyu çözmeye yardımcı olma potansiyeli taşıyan pulsar gözlemi, FAST için oldukça önemli bir görev.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde görev yapan bilim insanı Han Jinling, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, keşfedilen pulsarlar arasında 120'den fazla ikili pulsar, 170'i aşkın milisaniye pulsarı ve 80 tane de soluk ve aralıklı pulsar bulunduğunu söyledi.

İlk pulsarın keşfedilmesinden bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede tüm dünyada 3.000'den az pulsarın keşfedildiğini kaydeden Han, FAST'ın saptadığı yeni pulsarların sayısının, aynı dönemde yabancı teleskopların saptadığı toplam pulsar sayısının üç katından fazla olduğunu belirtti.

"FAST, yıllarca süren zorlu çalışmalar sonucunda 900'den fazla pulsar tespit etti. Bu pulsarlar yalnızca sayıca artışı değil, aynı zamanda bilim alanında hakiki bir atılımı temsil ediyor. Keşfedilen 900'ü aşkın pulsarın çoğu, nadiren atım yapan yanıp sönen pulsarlardan oluşuyor. Hassas FAST olmasa bu pulsarlar tespit edilemez."

Teleskobun şu anda yıllık 5.300 saat civarında olan gözlem süresi, önemli bilimsel keşiflerin yapılma olasılığını artırıyor.

"FAST, en etkili pulsar keşif teleskobu. Teleskop bazı tuhaf pulsarları keşfetmemize olanak tanıyarak önemli bilimsel gelişmelere zemin hazırlıyor."

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan FAST, Ocak 2020'de resmi olarak faaliyete başladı. FAST'ın dünyadaki en hassas radyo teleskobu olduğu düşünülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guiyang kentinden bildiriyor. (XHTV)