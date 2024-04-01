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Çin'in 500 metrelik Radyo Teleskobu FAST, 15 yabancı ülkeden başvuru alıyor

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GUİYANG, 1 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) 15 yabancı ülkeden başvuru alırken, 31 Mart 2021'den bu yana yabancı araştırma ekiplerine toplamda yaklaşık 900 saatlik gözlem erişim onayı verdi.

FAST'ın ölçüm ve kontrolünden sorumlu mühendis Sun Chun, söz konusu 15 ülke arasında Almanya, İtalya ve Fransa'nın da yer aldığını ve başvuruların ağırlıklı olarak hızlı radyo patlaması gözlemleri, pulsar gözlemleri ve nötr hidrojen araştırmalarına odaklandığını belirtti.

Manchester Üniversitesi'nde pulsar astrofiziği alanında doktora derecesi bulunan İngiliz gökbilimci Ralph Eatough, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevleri'nde pulsar gökbilimcisi olarak çalışıyor.

Eatough, FAST'ın dünyaya açılmasının, gökbilimcilerin daha önce teleskop hassasiyeti yetersizliği nedeniyle mümkün olmayan deneyleri gerçekleştirme imkanı bulması anlamına geldiğini ve bunun en önemli örneğinin ise dış galaksilerdeki pulsarları tespit etme potansiyeli olduğunu söyledi.

FAST'ın baş mühendisi Jiang Peng, teleskobun dünyadaki lider konumunu korumak üzere ekibinin FAST'ı daha da istikrarlı ve verimli hale getirmek için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

Yıllık gözlem süresi an itibarıyla yaklaşık 5.300 saat olan teleskop, bilimsel araştırma başarılarının daimi sonuçlar üretmesinde önemli bir rol oynuyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan FAST, 31 Mart 2021'de uluslararası bilim insanlarının kullanımına resmi olarak açılmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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