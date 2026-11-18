Çin'in 43. Antarktika keşif ekibini taşıyan Xuelong, Avustralya'da Hobart'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in 43. Antarktika keşif ekibi üyelerini taşıyan Xuelong adlı araştırma gemisi çarşamba günü Avustralya'nın Hobart kentine ulaştı. Hobart, Antarktika'ya açılan önemli bir geçit limanı olarak öne çıkıyor.
HOBART, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 43. Antarktika keşif ekibi üyelerini taşıyan Xuelong adlı araştırma gemisi çarşamba günü Antarktika'ya açılan önemli bir geçit limanı olan Avustralya'nın Hobart kentine ulaştı.
Kaynak: Xinhua