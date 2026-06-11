Çin, Yeni Nesil İnsan Haklarının Gelişimini Yönlendirecek

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 2026-2030 dönemine yönelik Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre Çin, önümüzdeki beş yılda yeni nesil insan haklarının sağlıklı gelişimine kapsamlı şekilde yön verecek.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Daha iyi bir dijital ve akıllı yaşamın oluşturulmasına vurgu yapılan planda, dijital ve akıllı teknolojiler ile verilerin üretim faktörü olarak oynadığı rolden tam anlamıyla yararlanılarak insanların yaşamlarının zenginleştirilmesi ve refahlarının artırılması hedefleniyor.

Planda ayrıca işletmelerin insan hakları sorumluluklarını yerine getirmelerinin teşvik edilmesine vurgu yapılıyor. Bu kapsamda kamu alımlarında kurumsal sosyal sorumluluk değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi ve ilgili işletmelere gerekli eğitim ile desteğin sağlanması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua