Çin'in İlk Yerli Üretim F Sınıfı Ağır Hizmet Türbini Kazakistan'a Gönderildi

CHENGDU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yerli üretim ilk yerli üretim F sınıfı ağır hizmet tipi doğalgaz türbinini yurtdışına gönderdi.

Dongfang Türbin Limited Şirketi tarafından geliştirilen 50 megavatlık G50 türbinini taşıyan tır cuma günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Deyang kentinden Kazakistan'a doğru yola çıktı.

Bu, ülkenin, uzun süredir sadece belli sayıda uluslararası üreticinin hakimiyetinde bulunan bu küresel pazara girme çabalarında ileriye doğru atılmış bir adıma işaret ediyor.

Kasım 2025'te imzalanan anlaşmayla Kazakistan'daki bir enerji üretim projesine üç G50 ünitesinin tedarik edilmesi öngörülmüştü. Bu ünitelerin ilkinin teslim edilmesiyle, Çin tarafından geliştirilen bir F sınıfı ağır hizmet tipi doğalgaz türbini için verilen ilk yurtdışı siparişi de karşılanmış oldu.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Li He, üniteler için kullanım ömrü boyunca hizmet sunacaklarını belirtti. Li, yerel işletme gereksinimleri doğrultusunda, hava giriş ve rotor sistemleri de dahil olmak üzere özelleştirilmiş parçalar geliştirdiklerini de ifade etti.

Ağır hizmet tipi doğalgaz türbinleri, enerji üretimi ve mekanik tahrik uygulamalarında kullanılan kritik önemdeki ekipmanlar arasında yer alıyor.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan ağır hizmet tipi doğalgaz türbinleri arasında bulunan F sınıfı türbinler, yaklaşık 1.400 santigrat derece sıcaklıkta çalışıyor. Bu türbinlerin geliştirilmesi için yüksek sıcaklığa dayanıklı alaşımlar, hassas döküm ve aerodinamik gibi 100'den fazla alanda uzmanlık gerekiyor.

Şirkete bağlı temiz ve verimli türbin enerjisi ekipmanlarına yönelik ulusal laboratuvarın başkanı olan Fang Yu, ülkenin son yıllarda ağır hizmet tipi doğalgaz türbinlerine ilişkin kabiliyetlerini geliştirdiğini ve bağımsız olarak geliştirilen modellerin artık 550 megavata kadar kapasiteye ulaşabildiğini söyledi.

Küresel doğalgaz türbinlerine yönelik talep giderek artıyor. Bu talep, kısmen yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik tüketimi ve küresel enerji kaynaklarındaki değişimlerden kaynaklanıyor.

Xi'an Jiaotong Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Feng Zhenping, Çin'in imalat tedarik zinciri, teslimat kapasitesi ve maliyetle ilgili rekabet gücünün, ülkenin türbin üreticilerinin uluslararası pazarda daha büyük bir yer edinmesine yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua