Çin, İlk Ulusal Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Üssünün İnşasına Başladı

Çin'in ilk ulusal açık deniz rüzgar enerjisi araştırma ve test üssünün inşası, Fujian eyaletinde başladı. Üs, 2024'te faaliyete geçmesi planlanıyor ve dünyanın en ileri teknolojik araştırmalarını destekleme yeteneğine sahip olacak.

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ilk ulusal açık deniz rüzgar enerjisi araştırma ve test üssünün inşası, Cuma günü ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinde başladı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi'nin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, üssün 2024'te faaliyete geçmesi planlanıyor. Üs, aralarında Devlet Elektrik Şebekesi, Çin Huadian Limited Şirketi ve Çin Enerji İnşaat Şirketi'nin de bulunduğu çok sayıda şirketin ortak yatırımı ve inşası altında kuruluyor.

Devlet Elektrik Şebekesi Fujian Elektrik Enerjisi Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre üs tamamlandığında simülasyon analizi, operasyon testi, karakteristik değerlendirme ve teknoloji araştırma ve geliştirme işlevlerini entegre edecek.

Şirketten yapılan açıklamada üssün, büyük kapasiteli açık deniz rüzgar türbinleriyle ilgili deneysel çalışmalar gibi dünyanın en ileri teknolojik araştırmalarını destekleme yeteneğine sahip olacağı belirtildi.