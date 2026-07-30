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Çin: İlgili taraflar, Çin donanmasına ait araçlara tehlikeli şekilde yaklaşmamalı

Çin: İlgili taraflar, Çin donanmasına ait araçlara tehlikeli şekilde yaklaşmamalı
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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ilgili taraflara, istenmeyen hava ve deniz olaylarını önlemek üzere Çin donanmasına ait gemilere tehlikeli şekilde yaklaşmaktan kaçınma uyarısında bulundu.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ilgili taraflara, istenmeyen hava ve deniz olaylarını önlemek üzere Çin donanmasına ait gemilere tehlikeli şekilde yaklaşmaktan kaçınma uyarısında bulundu.

Perşembe günkü basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, Çin ordusunun faaliyetlerini her zaman uluslararası hukuka ve uluslararası uygulamalara uygun olarak yürüttüğünü söyledi.

Medyada ticari bir insansız hava aracının kısa süre önce ilgili sularda Çin donanmasına ait bir gemiye yaklaştığı yönünde haberler yer almıştı.

Kaynak: Xinhua
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