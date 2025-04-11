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Çin, İletişim Teknolojisi Testi İçin Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi

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Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak yeni bir uyduyu 'Long March-3B' roketiyle uzaya fırlattı. Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin test edilmesi için yerleştirildi.

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 569'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

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Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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