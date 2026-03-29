Çin ile Kuzey Kore arasında yolcu uçağı seferleri yeniden başlatılacak

Güncelleme:
Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Pekin-Pyongyang uçuşları, yarın itibarıyla Air China tarafından yeniden başlatılıyor. Hava yolu şirketi, haftada gidiş-dönüş seferleri planlıyor.

Çin ile Kuzey Kore arasında, Kovid-19 salgının başlamasının ardından kesilen yolcu uçağı seferlerinin yarın yeniden başlatılacağı bildirildi.

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, "CA 121/122" sefer sayılı Pekin-Pyongyang uçuşlarını 30 Mart'tan itibaren yeniden başlatacağını duyurdu.

Pekin-Pyongyang hattındaki ilk uçak, yarın yerel saatle 08.30'da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak. Uçağın kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Air China, bu hatta "Boeing 737-800" tipi uçaklarla haftada gidiş-dönüş seferler yapmayı planlıyor.

Kuzey Kore hava yolu şirketi Air Koryo, 2023 sonunda Çin'e yolcu seferlerini yeniden başlatmıştı. Şirket halen Çin'de Pekin ve Şınyang şehirlerine haftada ikişer sefer düzenliyor.

Çin ile Kuzey Kore arasındaki Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tren seferleri de bu ayın ortasında yeniden başlatılmıştı. Uçuşların başlamasıyla düzenli hava yolu ulaşımı da yeniden açılmış olacak.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı geldi

Son 72 saat! Maliye yakın takibe başladı, Bakan Şimşek'ten uyarı geldi