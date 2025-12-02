Haberler

Çin, Doğu Çin Denizi'nde ihtilaflı bölgeye giren Japon balıkçı gemisini uzaklaştırdı

Güncelleme:
Çin yönetimi, Doğu Çin Denizi'nde yer alan ihtilaflı Senkaku/Diaoyü adacıkları çevresinde Japon balıkçı gemisini uzaklaştırdığını açıkladı. Çin, bu adaların kendi toprakları olduğunu savunarak Japonya'ya çağrıda bulundu.

Çin yönetimi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresindeki sulara giren Japon balıkçı gemisini uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, Japon gemisine kanunlara uygun uyarılarda bulunulduğunu ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Diaoyü ve bağlantılı adaların "Çin toprağı" olduğunu savunan Liu, Japon tarafına buradaki "ihlal ve provokasyonlarına son verme" çağrısında bulundu.

Liu, Çin Sahil Güvenliğinin Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için yetki alanı içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
