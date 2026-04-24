Çin, İhracat Kontrol Listesine 7 AB Kuruluşunu Ekledi

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve çıkarları korumak ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla Avrupa Birliği'nden 7 kuruluşu ihracat kontrol listesine eklediğini duyurdu.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada, ihracatçıların bundan böyle FN Herstal, OMNIPOL, HENSOLDT AG, EXCALIBUR ARMY, VZLU AEROSPACE, MSM GROUP ve FN Browning firmalarına çift kullanımlı ürünler gönderemeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yurt dışındaki kuruluş ve kişilerin Çin menşeli çift kullanımlı ürünleri bu firmalara temin etmesinin yasaklandığı, halihazırda devam eden ilgili faaliyetlerin ise derhal durdurulması gerektiği bildirildi.

