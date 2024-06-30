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Çin, Hubei'ye Sel Yardım Malzemeleri Tahsis Etti

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Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Hubei eyaletine sel kontrolü ve afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere acil durum malzemeleri tahsis etti. Yardım malzemeleri arasında dokuma torbalar, şişme botlar, drenaj pompaları ve elektrik jeneratörleri yer alıyor.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin sel kontrolü ve afet yardım çalışmalarını desteklemek üzere Hubei eyaletine acil durum malzemeleri tahsis ettiğini duyurdu.

Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi ile Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi tarafından Hubei eyaletine 13,33 milyon yuan (yaklaşık 1,87 milyon ABD doları) değerinde sel yardım malzemesi tahsis edildi.

Bakanlıktan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre yardım malzemeleri arasında dokuma torbalar, şişme botlar, drenaj pompaları ve elektrik jeneratörleri yer alıyor.

Hubei eyaleti sel kontrol ve kuraklık yardım ofisi Cuma günü saat 16.00'da sel müdahalesini dördüncü seviyeden üçüncü seviyeye yükseltti.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde 21 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli sağanak yağış ve fırtınalar, 28 ilçede 417.100 kişinin yaşamını olumsuz etkiledi. Eyalet Acil Durum Yönetimi Departmanı'na göre afet yardımı için gereken malzemeler selden etkilenen ilgili bölgelere hızla tahsis edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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