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Çin: Huangyan Dao'da Egemenlik Haklarımız Çerçevesinde Faaliyet Yürütüyoruz

Çin: Huangyan Dao'da Egemenlik Haklarımız Çerçevesinde Faaliyet Yürütüyoruz
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve burada yürütülen her türlü faaliyetin egemen bir devletin meşru hakkı olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve Çin'in Huangyan Dao ve bitişik sularında tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, Çin'in bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere Huangyan Dao'da yürüttüğü her türlü faaliyetin, egemen bir devletin meşru haklarını teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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