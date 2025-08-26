Çin Hastanesi, Drone ile Acil Kan Taşıyor

HABER: Batuhan DÜKEL

(HANGZHOU) - Çin'de bulunan Zheijang Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, acil kan ihtiyacında kan paketlerinin taşınmasında drone teknolojisini kullanıyor.

Türkiye'den gelen gazeteci heyeti, Hangzhou'da bulunan ve yenilikçi tıp teknolojisi uygulamalarıyla bilinen hastane yetkililerince bilgilendirildi.

Hastane ; yapay zeka, sanal gerçeklik ve drone teknolojisini aktif şekilde kullanıyor. Ambulans görevlisinin ve hastanenin acil servisinde bulunan doktorun aynı anda taktıkları sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde acil doktoru, ambulanstaki vaka hakkında anlık bilgi sahibi olabiliyor ve hastanın yanında bulunan ambulans görevlisine gerekli direktifleri verebiliyor. Ambulansta hastaya bağlanan EKG cihazının verileri de aynı anda hastaneye iletiliyor.

Acil kan ihtiyaçlarında trafik sorununu ortadan kaldırabilmek adına 5G ağı üzerinden otonom uçuş rotasını takip eden dronlar kullanılarak kan paketleri geleneksel kara taşımacılığından çok daha hızlı ve güvenli biçimde ulaştırılıyor.

"BCI teknolojisi felçli hastalara hareket imkanı tanıyor"

Öte yandan, kapalı devre omurilik sinir arayüzü teknolojisi, yapay zeka temelli geri bildirim mekanizmaları ve kas sinyallerine duyarlı adaptif stimülasyon sayesinde felçli hastalara yeniden yürüme, hissetme ve temel fizyolojik işlevlerini geri kazanma imkanı sunuyor.

Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ile hastaların robotik kolları doğrudan düşünceyle kontrol edebilmesi, su içmek gibi günlük temel ihtiyaçlarını kendi başlarına yerine getirmelerine olanak tanıyor.

Başhekim, Çin'de geliştirilen yeni nesil "aort kapak değişimi ameliyatı"nı geçen ay Türkiye'de yaptı

Ziyaret sırasında, geçen ay Kocaeli Tıp Fakültesinde (KOÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Kılıç ve ekibiyle birlikte Çin'de geliştirilen otomatik açılma özelliğine sahip yeni nesil "VitaFlow Liberty" sistemi kullanılarak iki kapalı yöntemle aort kapak değişimi ameliyatı yapan Başhekim Jianan Wang da Türk gazetecilere bilgiler verdi.

Wang, Türkiye'de ilk kez kullanılan yeni nesil "VitaFlow Liberty" sistemini tanımlarken, "Gelişmiş bir biyolojik kalp kapakçığı sistemidir. Sistem, açık kalp ameliyatı için uygun aday olmayan, ciddi aort darlığı olan hastaları tedavi etmek için tasarlanmıştır" dedi.

Kocaeli Tıp Fakültesinde yapılan ameliyatlardaki rolüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Wang, şunları söyledi:

"Kocaeli Üniversitesinde VitaFlow Liberty ürününün gözetmeni olarak, prosedür eğitimlerini denetliyor, implant uygulayan hekimlere teknik rehberlik sağlıyor ve transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) prosedürleri sırasında en iyi uygulamalara uyulmasını sağlıyorum. Akademik değişim için Türkiye'yi ziyaret etmek de benim için büyük bir onurdu. Kocaeli Üniversitesindeki yetenekli ekiple işbirliği yapma, klinik içgörüler paylaşma ve TAVI tekniklerinin geliştirilmesine birlikte katkıda bulunma fırsatını gerçekten takdir ediyorum."

"Profesyonellik ve uzmanlık inanılmaz derecede etkileyiciydi"

Wang, Kılıç ve ekibini takdir ederek, "Cerrahi ekibin gösterdiği profesyonellik ve uzmanlık inanılmaz derecede etkileyiciydi; iki çok zorlu vakaydı, ancak Prof. Teoman Kılıç büyük bir baskı altında soğukkanlılığını korudu ve her iki hasta da harika sonuçlar elde etti" dedi.

Türkiye ile tıbbi işbirliğine devam etmeyi istediklerini belirtan Wang, "İki ülke arasında derinlemesine tıbbi işbirliği yürütmekle çok ilgileniyor ve gelecekte daha fazla bilgi alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.