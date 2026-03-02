Haberler

Çin: İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Öldürülmesini Güçlü Şekilde Kınıyoruz

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne neden olan askeri saldırıyı kınadı ve bunun uluslararası ilişkilerde ciddi bir ihlal olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne neden olan saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Sözcü, pazar günkü basın toplantısında Hamaney'in cumartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da ABD ve İsrail'in düzenlediği askeri saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan saldırının, İran'ın egemenlik ve güvenliğine yönelik ciddi bir ihlal olduğunu kaydeden sözcü, bunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını çiğnemek anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü, askeri operasyonlara derhal son verilmesi, gergin durumun daha da tırmandırılmasından kaçınılması ve Ortadoğu'da ve dünyada barış ve istikrarın korunması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
