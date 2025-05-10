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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Minsk'te Askeri Geçit Törenine Katıldı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Minsk'te Askeri Geçit Törenine Katıldı
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Belarus'un başkenti Minsk'te, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümüne özel askeri geçit töreni düzenlendi. Törende Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası da yer aldı.

MİNSK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası, Belarus'un başkenti Minsk'te Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldı, 9 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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