Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Minsk'te Askeri Geçit Törenine Katıldı
Belarus'un başkenti Minsk'te, Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümüne özel askeri geçit töreni düzenlendi. Törende Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası da yer aldı.
MİNSK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası, Belarus'un başkenti Minsk'te Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldı, 9 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Henadz Zhinkov/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel