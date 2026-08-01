Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Huangyan Dao çevresinde eğitim tatbikatı düzenledi

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı, cumartesi günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki alanların karasuları ve hava sahasında ortak deniz ve hava eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın düzenlenmesinin, Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durum çerçevesinde ve bölgedeki bazı ülkelerin bölgesel barış ve istikrarı baltalayan eylemlerine karşı atılan zorunlu bir adım olduğu belirtildi.

Söz konusu eğitim tatbikatının, deniz ve hava kuvvetlerinin Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya yönelik gerçek savaş yeteneklerini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua