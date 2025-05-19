Çin, Haiyang'dan 4 Yeni Uyduyu Fırlattı
Çin, Shandong eyaletinin Haiyang kentinden denizden CERES-1 taşıyıcı roketini fırlatıp, Tianqi uydu grubuna ait 4 yeni uyduyu uzaya gönderdi.
HAİYANG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarında denizden CERES-1 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye 4 yeni uydu gönderdi.
Tianqi uydu grubuna ait 4 uyduyu taşıyan ticari roket, Beijing saatiyle 15.38'de fırlatıldı.
Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel