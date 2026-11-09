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Çin, Guovang ağının 29. internet uydu grubunu Long March-12 ile fırlattı

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Çin, yörüngede kurduğu Guovang takım uydu ağının parçası olacak internet uydularının 29. grubunu Long March-12 roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay merkezinden fırlattı. Uyduların planlanan konuma ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 676. taşıma görevi oldu.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 29. grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydu grubu, Long March-12 roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

Uyduların planlanan konuma ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 676'ncı taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu 16 Aralık 2024'te fırlatıldı, 2025'te 16, bu yıl da 12 grup uydu uzaya gönderildi.

"Ulusal ağ"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülke kabinesi Devlet Konseyine bağlı olarak kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre, takım uydu ağı operatörlerinin frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşma şartı bulunuyor.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

Kaynak: AA
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