Çin, Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı'na Tebriklerini İletti

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung'a tebrikleri ilettiğini söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında Çin ve Güney Kore'nin birbirleri için önemli yakın komşular ve işbirliği ortakları olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti.

Lin, Güney Kore ile diplomatik ilişkiler kurulurken sahip olunan hedeflere bağlı kalmak, iyi komşuluk ve dostluk yolunda kararlılıkla ilerlemek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları hedefini sürdürmek üzere Güney Kore ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Lin, Güney Kore ile ortaklaşa olarak Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının sürekli gelişimini teşvik etmeye ve iki ülkeye ve halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduklarını söyledi.