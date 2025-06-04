Çin, Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı'na Tebriklerini İletti

Çin, Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı'na Tebriklerini İletti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'a tebriklerini ilettiğini açıkladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung'a tebrikleri ilettiğini söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında Çin ve Güney Kore'nin birbirleri için önemli yakın komşular ve işbirliği ortakları olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti.

Lin, Güney Kore ile diplomatik ilişkiler kurulurken sahip olunan hedeflere bağlı kalmak, iyi komşuluk ve dostluk yolunda kararlılıkla ilerlemek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları hedefini sürdürmek üzere Güney Kore ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Lin, Güney Kore ile ortaklaşa olarak Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının sürekli gelişimini teşvik etmeye ve iki ülkeye ve halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurta üretim tesisinde korkunç yangın: 150 bin tavuk telef oldu

Üretim tesisinde korkunç yangın! 150 bin tavuk telef oldu
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası

1 milyon liradan fazla para cezası! Bakanlık o maden ocağını affetmedi
Cesedi 43 gün sonra bulunan şizofreni hastası, eşarpla boğulmuş

Şizofreni hastası adamın ölümünde kan donduran itiraf
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Arkadaşını silahla vurdu, taksi bagajından çıkarken yakalandı

Arkadaşını silahla vurup kaçtı! Yakalandığı yer "pes" dedirtti
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.