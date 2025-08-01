Çin, Güney Çin Denizi'nde Askeri Üsler Kuruyor

Çin'in, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde uzun menzilli bombardıman uçaklarını da konuşlandırabilme kapasitesine sahip 3 bin 200 hektarlık askeri üsler inşa ettiği iddia edildi.

ABC News'ün haberine göre, Asya Denizcilik Şeffaflık Girişimi (AMTI) tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde ihtilaflı alanlarda askeri tesisler inşa ettiğini gösterdi.

Uydu görüntülerinde, Mischief Resifi üzerinde yer alan bir askeri üste geniş pistler, füze sığınakları, büyük uçak hangarları ve gelişmiş radar sistemleri dikkati çekiyor.

AMTI Direktörü Gregory Poling ise ABC'ye yaptığı açıklamada, "Hava üssünde 72'den fazla savaş uçağı hangarı, hava savunma ve gemisavar füze sistemleri, limanlar ve ileri düzey iletişim altyapısı yer alıyor." dedi.

AMTI verilerine göre, Çin'in şu anda Paracel Adaları'nda 20, Spratly Adaları'nda ise 7 karakolu bulunuyor. Bu karakollardan 4'ü tam olarak faaliyete geçmiş, deniz ve hava üslerine dönüştürülmüş durumda.

Öte yandan, Çin, 2012 yılında kontrol altına aldığı Scarborough Sığlığı üzerinde ise sürekli sahil güvenlik devriyeleri bulundururken henüz burada yapılaşmaya ise gitmedi.

Ayrıca, Çin, mayıs ayında ihtilaflı alanlardan Paracel Adaları'na iki adet H-6 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı indirirken, uydu görüntüleri, bu gelişmenin 2020'den bu yana bir ilk olduğuna işaret ediyor.

H-6 bombardıman uçakları, ABD üsleri için potansiyel tehdit olarak görülürken, bu uçaklar, geçtiğimiz ekim ayında Tayvan çevresinde yapılan tatbikatlarda, Temmuz 2023'te ise ilk kez ABD ana karasına yakın bölgelerde uçmuştu.