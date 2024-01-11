Çin, Gravity-1 Taşıyıcı Roketiyle Üç Uyduyu Uzaya Fırlattı
Çin, Gravity-1 (YL-1) taşıyıcı roketini denizden uzaya fırlatarak planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi. YL-1 ticari taşıyıcı roketinin ilk uçuş görevi gerçekleşti.
HAİYANG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü Gravity-1 (YL-1) taşıyıcı roketini denizden uzaya fırlatarak planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, ticari roketi ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından Beijing saatiyle 13.30'da fırlattı.
Böylece, YL-1 ticari taşıyıcı roketinin ilk uçuş görevi gerçekleşmiş oldu.