Çin, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

Çin, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, bölgede en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını umduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, bölgedeki insani krizin etkin şekilde giderilmesi ve gerilimin düşürülmesinin gereğine işaret etti.

Çin'in "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesini savunduğunu ve iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Sözcü Guo, "Filistin sorununa adil, kapsamlı ve kalıcı çözüm bulunması ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çabalarımızı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.