Çin, Filistinlilere Yardım Malzemeleri Gönderdi
Çin hükümeti tarafından Filistinlilere sağlanan bir grup insani yardım malzemesi Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı. Yardımlar Refah sınır kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak.
KAHİRE, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Filistinlilere sağlanan bir grup insani yardım malzemesi Cuma günü Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'na ulaştı. Yardımlar Refah sınır kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak.
Mısır'daki Çin Büyükelçiliği, Çin hükümetinin, Gazze'deki acil insani durumu hafifletmek amacıyla Mısır üzerinden Gazze'ye birkaç parti gıda, ilaç ve çeşitli acil insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.