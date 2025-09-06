Çin, Filistin Meselesinde New York Deklarasyonu'na Katılma Kararı Aldı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filistin meselesine ilişkin tutarlı tutumlarına uygun şekilde New York Deklarasyonu'na katılma kararı aldıklarını söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında Filistin Meselesinin Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın sonuç belgesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Filistin sorununun Ortadoğu meselesinin merkezinde yer aldığını belirten Guo, Filistin sorununun an itibarıyla kritik bir dönemeçte olduğunu vurguladı.

Guo, "Sorunun siyasi olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Gazze'deki çatışmaların sona ermesi, insani krizin yatışması, iki devletli çözümün uygulanması ve Filistin sorununun nihai, kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözülmesi için uluslararası toplumla birlikte aralıksız çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.