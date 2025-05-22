Çin, Filipinler'in Yasadışı Faaliyetlerine Sert Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'in Çin'e ait Zhubi Jiao ve Tiexian Jiao resifleri çevresindeki yasadışı faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Söz konusu eylemleri Çin'in toprak egemenliğinin ihlali olarak niteleyen sözcü, Filipinler'e bu tür ihlallere derhal son verme çağrısında bulundu.

Liu, perşembe günkü basın toplantısında, Filipinler'e ait resmi gemilerin çarşamba günü Çin hükümetinden onay almadan Çin'e ait Zhubi Jiao ve Tiexian Jiao resiflerinin karasularına girdiğini ve bazı personelin yasadışı olarak Tiexian Jiao'ya ayak bastığını söyledi.

Liu, Çin Sahil Güvenliği kolluk personelinin söz konusu gemilere karşı önlem aldığını ve resife çıkarak profesyonel, standart, makul ve yasal bir yolla duruma el koyduğunu belirtti.

Ancak Filipinler'e ait gemilerden birinin, Çin tarafından yapılan çok sayıdaki ciddi uyarıyı gözardı edip görevini yerine getiren bir Çin Sahil Güvenliği gemisine tehlikeli şekilde yaklaşarak iki geminin birbirine çarpmasına yol açtığını kaydeden Liu, olaydan tamamen Filipinler tarafının sorumlu olduğunu ifade etti.

Çin'in Nansha Qundao ve bitişiğindeki sular üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu hatırlatan Liu, Filipinler'in eylemlerinin, Çin'in toprak egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini, Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'na aykırı olduğunu ve bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığını vurguladı.

Liu, "Filipinler tarafını bu tür ihlallere derhal son vermeye çağırıyoruz. Çin Sahil Güvenliği, Çin'in yargı çerçevesine giren sulardaki egemenlik ve haklarını yasalara uygun şekilde korumak üzere kolluk faaliyetlerini sürdürecektir" dedi.