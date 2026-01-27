Haberler

Çin: Filipinler'in Bölge Dışı Ülkelerle "Ortak Devriyeleri" Güney Çin Denizi'nde İstikrarı Bozuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Filipinler'in bölge dışı ülkelerle ortak devriye uygulamasının Güney Çin Denizi'nde barışı bozduğunu ve bu duruma karşı ulusal egemenliği koruyacaklarını duyurdu.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Hava Kuvvetleri Sözcüsü Kıdemli Albay Tian Junli, Filipinler'in bölge dışı ülkeleri sözde "ortak devriyeler" için işbirliğine dahil etmesinin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı bozduğunu söyledi.

Tian salı günü yaptığı açıklamada, harekat komutanlığına bağlı donanmanın 25-26 Ocak tarihlerinde Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi yaptığını belirtti.

Sözcü, harekat komutanlığı birliklerinin ulusal toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını, bölgesel barış ve istikrarı da güçlü bir şekilde destekleyeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi