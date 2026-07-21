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Çin: Ren'ai Jiao'da Yaralı Filipinler Personelinin Tahliyesine İzin Verildi

Çin: Ren'ai Jiao'da Yaralı Filipinler Personelinin Tahliyesine İzin Verildi
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Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Ren'ai Jiao'da yasadışı şekilde karaya oturtulmuş Filipinler gemisindeki yaralı personelin insani gerekçelerle tahliyesine izin verdi. Tahliye, Çin'in gözetimi altında gerçekleştirildi.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yetkililer, Güney Çin Denizi'ndeki Çin'e ait Ren'ai Jiao'da yasadışı şekilde karaya oturtulmuş Filipinler gemisinde bulunan yaralı personelin tahliye edilmesine insani gerekçelerle izin verdiklerini belirtti.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, salı günü sabah saatlerinde Çin tarafının gözetimi altında gerçekleştirilen tahliye işleminin, Filipinler'e ait gemideki küçük bir bot kullanılarak yapıldığını söyledi.

Jiang ayrıca, Çin Sahil Güvenliği'nin Ren'ai Jiao ve bitişik sularında Çin'in toprak egemenliği ile deniz hak ve çıkarlarını korumak amacıyla yasalara uygun şekilde kolluk faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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