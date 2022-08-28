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Çin, Eski Kentsel Toplu Konutların Yenilenmesini Hızlandırdı

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Çin, Eski Kentsel Toplu Konutların Yenilenmesini Hızlandırdı

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin, insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için eski kentsel toplu konut sitelerinin yenilenmesini hızlandırdı.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin, insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için eski kentsel toplu konut sitelerinin yenilenmesini hızlandırdı.Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, bu yılın ilk yedi ayında yaklaşık 44.300 eski kentsel toplu konut yenileme projesi kapsamında inşaatlara başlandı. Bu sayı, Çin'in yıllık hedefinin yaklaşık yüzde 87'sini oluşturuyor. Çin yılda 51.000 eski kentsel toplu konut sitesinin yenilenmesini başlatmayı hedefliyordu. Bakanlığa göre, bu yılki yenileme projelerinden 8,4 milyon hanenin faydalanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Güncel Haberler

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