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Çin'den Endonezya'daki Deprem İçin Taziye ve Yardım Mesajı

Çin'den Endonezya'daki Deprem İçin Taziye ve Yardım Mesajı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Endonezya'nın Flores Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden duydukları endişeyi dile getirerek, hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa diledi. Çin vatandaşlarının da etkilendiğini belirten Lin, Denpasar'daki Başkonsolosluğun acil durum mekanizmasını devreye soktuğunu ve Endonezya'ya ihtiyaçları doğrultusunda yardım sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Endonezya'daki depremden duydukları endişeyi dile getirerek ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yardım sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, Endonezya'nın Flores Adası'nda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme değinerek, "Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Lin, depremde yaralananlar arasında Çin vatandaşlarının da olduğunu belirterek, Denpasar'daki Çin Başkonsolosluğu'nun depremden etkilenenlere yardım ulaştırmak için acil durum mekanizmasını devreye soktuğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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