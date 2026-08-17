Çin'den Endonezya'daki Deprem İçin Taziye ve Yardım Mesajı

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Endonezya'daki depremden duydukları endişeyi dile getirerek ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yardım sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, Endonezya'nın Flores Adası'nda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme değinerek, "Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Lin, depremde yaralananlar arasında Çin vatandaşlarının da olduğunu belirterek, Denpasar'daki Çin Başkonsolosluğu'nun depremden etkilenenlere yardım ulaştırmak için acil durum mekanizmasını devreye soktuğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua