Çin Eğitim Bakanlığı'ndan ABD için Yurtdışı Eğitim Uyarısı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı çarşamba günü bir yurtdışı eğitim uyarısı yayımlayarak, ABD'nin bazı eyaletlerinde eğitim almayı planlayan Çinli öğrencilere güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve önlemler konusunda farkındalıklarını arttırmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, bu uyarının Ohio eyaletinin yakın zamanda Çin'le ilgili olumsuz hükümler içeren ve iki ülke arasındaki yükseköğretim işbirliğine kısıtlamalar getiren yasa tasarısını kabul etmesinin ardından yapıldığını açıkladı.