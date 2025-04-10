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Çin Eğitim Bakanlığı'ndan ABD için Yurtdışı Eğitim Uyarısı

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Çin Eğitim Bakanlığı, ABD'nin bazı eyaletlerinde eğitim almayı planlayan Çinli öğrencilere güvenlik risklerini değerlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Uyarı, Ohio eyaletinde kabul edilen yasa tasarısı sonrası yapıldı.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanlığı çarşamba günü bir yurtdışı eğitim uyarısı yayımlayarak, ABD'nin bazı eyaletlerinde eğitim almayı planlayan Çinli öğrencilere güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve önlemler konusunda farkındalıklarını arttırmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, bu uyarının Ohio eyaletinin yakın zamanda Çin'le ilgili olumsuz hükümler içeren ve iki ülke arasındaki yükseköğretim işbirliğine kısıtlamalar getiren yasa tasarısını kabul etmesinin ardından yapıldığını açıkladı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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