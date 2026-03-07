Çin Eğitim Bakanı: Önde Gelen Üniversitelere Kayıt Sayısı İki Yılda 38.000 Arttı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) - Çin Eğitim Bakanı Huai Jinpeng, ülkedeki seçkin üniversitelere kaydolan öğrenci sayısının son iki yılda 38.000 arttığını söyledi.

Huai cumartesi günü devam eden Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu çerçevesinde düzenlene basın toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde, Çin anakarası ile diğer ülke ve bölgeler arasında lisans ve lisansüstü düzeylerde 540'ın üzerinde yeni işbirliği kurumu ve programı oluşturulduğunu belirtti.

2021-2025 döneminde 8.600'den fazla yeni lisans programı ve 4.500'ün üzerinde yüksek lisans programı oluşturulduğunu kaydeden Huai, uyarlama yapılan disiplin ve ana dalların birçoğunun geleceğe dönük gelişime ve bireylerin bütünsel gelişimine uygun olduğunu vurguladı.

Huai, yetenek arzını yetenek talebini daha iyi karşılar hale getirmek için reformları sürdüreceklerini belirtti.

Huai, liselere brüt kayıt oranının ise 2025 yılında yüzde 92'ye ulaşarak 2012 yılına göre 7 yüzde puan artış kaydettiğine dikkat çekti.

Huai, eyalet düzeyindeki tüm bölgelerde ilk ve ortaokullara yönelik 15 dakikalık ders molası ve iki saatlik günlük fiziksel aktivite girişimi başlattıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua