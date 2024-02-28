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Çin'e gelen ilk uluslararası kruvaziyer gemisi Europa

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Kruvaziyer gemisi Europa, Çin'in Tianjin Limanı'na yanaşarak pandemi sonrasında çeşitli Çin limanlarını ziyaret eden ilk uluslararası kruvaziyer gemisi oldu. Gemi, 204 kabin ve 408 yolcu kapasitesine sahip olup Qingdao ve Shanghai kentlerini de ziyaret edecek.

1. Kruvaziyer gemisinin çeşitli görüntüleri

Kruvaziyer gemisi Europa, Pazartesi günü Çin'in Tianjin Limanı'na yanaşak pandemi sonrasında çeşitli Çin limanlarını ziyaret eden ilk uluslararası kruvaziyer gemisi oldu.

198.6 metre uzunluğa ve 24 metre genişliğe sahip gemide 204 kabin bulunuyor ve 408 yolcu seyahat edebiliyor.

Gemi, Qingdao ve Shanghai kentlerini de ziyaret edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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