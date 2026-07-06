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Çin, Denizaltıdan Stratejik Füze Deneme Atışı Gerçekleştirdi

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, nükleer bir denizaltından Pasifik Okyanusu'na patlayıcı içermeyen savaş başlıklı stratejik füze denemesi yaptı. Denemenin yıllık eğitim programı kapsamında ve uluslararası hukuka uygun olduğu, ilgili ülkelere önceden bildirim yapıldığı açıklandı.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin donanması, denizaltıdan stratejik füze deneme atışı gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamada, donanmaya ait stratejik bir nükleer denizaltının pazartesi günü Beijing saati ile 12.01'de patlayıcı içermeyen savaş başlığı taşıyan stratejik bir füzeyi Pasifik Okyanusu'nun ilgili açık sularına doğru başarıyla fırlattığı ve füzenin belirlenen sulara tam isabetle düştüğü belirtildi.

Açıklamada, füze denemesinin donanmanın yıllık eğitim programının rutin bir parçası olduğu belirtilerek, Çin tarafının ilgili ülkelere önceden bildirimde bulunduğu kaydedildi.

Donanma, deneme atışının uluslararası hukuk ve uygulamalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini, herhangi bir ülkeye veya hedefe yönelik olmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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