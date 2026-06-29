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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması Filosu Hong Kong'u Ziyaret Edecek

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması Filosu Hong Kong'u Ziyaret Edecek
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Çin Savunma Bakanlığı, güdümlü füze destroyeri Nanning ve fırkateyni Hengyang'dan oluşan donanma filosunun 2-6 Temmuz'da Hong Kong'u ziyaret ederek halka açık etkinlikler ve kültürel faaliyetler düzenleyeceğini duyurdu. Ziyaretle, Hong Kong ve Makao halkının Çin'in savunma ve askeri gelişimini daha iyi anlaması hedefleniyor.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, güdümlü füze destroyeri Nanning ve güdümlü füze fırkateyni Hengyang'dan oluşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması filosunun, 2-6 Temmuz tarihlerinde Hong Kong'u ziyaret ederek halka açık etkinlikler ve kültürel etkileşim faaliyetleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinliklerle Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri halkının, yeni dönemde Çin'in ulusal savunma ve askeri kalkınma alanında kaydettiği ilerlemeleri doğrudan ve daha derinlemesine anlayabilmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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