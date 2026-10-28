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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Abha Havalimanı saldırılarına karşı olduklarını söyledi

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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Ortadoğu'daki gerilimlerin derin endişe kaynağı olduğunu ve sivil havalimanları gibi sivil hedeflere saldırılara karşı olduklarını söyledi. Guo, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırılarının ardından diyalog çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ortadoğu'da devam eden gerilimlerin derin endişe kaynağı olduğunu belirterek, sivil havalimanları gibi sivil hedeflere yönelik saldırılara karşı olduklarını söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği son saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Husiler salı günü yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile ülkenin güneybatısındaki Abha Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki birçok hedefe balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediklerini açıklamıştı.

Guo, ilgili taraflara Ortadoğu'da barış ve huzurun en kısa sürede yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmak üzere anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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