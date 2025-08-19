Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Avustralya ve İngiltere'ye Tepki

HONG KONG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği sözcüsü, Avustralya ve İngiltere'nin Çin karşıtı kişilere sözde "iltica" hakkı tanımasından son derece rahatsız olduklarını ve buna kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada 2019 yılında Hong Kong'un ulusal güvenliğini tehlikeye atan ciddi suçlar işleyen Ted Hui Chi-fung ve Tony Chung Hon-lam gibi Çin karşıtı kişilerin yurtdışına kaçarak aynı amaca yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Sözcü, suç işlediği kesin olan bu kişilerin, Hong Kong'un ulusal güvenlik yasasını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Bu kaçakların eninde sonunda adalete teslim edileceğini belirten sözcü, Çin karşıtı unsurları yücelten, barındıran, destekleyen veya teşvik eden her türlü eylemin sonuçsuz kalacağını ifade etti.

Sözcü, ilgili ülkelere suçluları barındırmaya ve Hong Kong'un içişlerine her türlü müdahaleye son verme çağrısı yaptı.