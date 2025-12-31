Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Krizinin Tek Çözümü Diyalog ve Müzakere

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna krizinden çıkış için tek geçerli yolun diyalog ve müzakere olduğunu söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ukrayna'nın pazartesi gecesi Rusya'nın kuzeybatısındaki Novgorod bölgesinde yer alan başkanlık konutuna yönelik drone saldırısı düzenlediği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "İlgili tarafları, savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın gerilimi körüklememesi ilkelerine uymaya, gerilimi düşürmeye ve krizin siyasi çözümü için gerekli koşulları oluşturmaya davet ediyoruz" dedi.