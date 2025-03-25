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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna Barış Gücü İddialarına Yalanlama

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çinli diplomatların Ukrayna'daki olası bir barış gücüne katılımını görüştüğü yönündeki medyanın iddialarını yalanladı ve bu haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çinli diplomatların Brüksel'de Ukrayna'daki olası bir barış gücüne katılma ihtimalini görüştüğünü iddia eden medya haberini yalanlayarak, haberin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna krizine ilişkin tutumunun tutarlı ve net olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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