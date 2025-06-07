Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Tek Çin Prensibi Vurgusu

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tek Çin ilkesini tanımanın ve Çin'le ilişkileri geliştirmenin Guatemala ve halkının temel çıkarına olacağını söyledi.

Lin, cuma günkü basın toplantısında Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'nun Çin'in Taiwan bölgesini ziyareti sırasında yaptığı son açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz parçası konumunda bulunduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu hatırlatan Lin, "Bu, itiraz edilemeyecek, uluslararası düzeyde hakim bir uzlaşıdır" dedi.

Lin, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin sözde "müttefik ülkeleri" siyasi amaçlarla manipüle etme girişimlerinin, Çin'in yeniden birleşme hedefine yönelik baskın tarihsel eğilimi engellemesi mümkün olmayan kendini kandırmaca oyunu olduğunu vurguladı.

An itibarıyla 183 ülkenin Çin'le diplomatik ilişkisi bulunduğunu vurgulayan Lin, bunun da tek Çin ilkesine bağlı kalmanın uluslararası adalet, halkın iradesi ve zamanın trendiyle uyumlu olduğunu gösterdiğini belirtti.

Lin, "İlgili ülkelerin hükümetlerini, genel eğilimi net şekilde kavramaya, kamuoyu duyarlılığına kulak vermeye ve mümkün olan en kısa sürede doğru seçimi yapmaya çağırıyoruz" dedi.