3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Rubio'ya Yanıt: Yanlış Bilgi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Guyana'daki yol projesini eleştirmesi üzerine, projenin Çinli şirketler tarafından inşa edilmediğini açıkladı. Sözcü Guo, ABD'nin asılsız iddialarda bulunduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin yapımı olduğunu söyleyerek eleştirdiği Guyana'daki yolun Çinli şirketlerce inşa edilmediğini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında Rubio'nun Guyana'da kötü inşa edilmiş yolla ilgili olarak kısa süre önce dile getirdiği eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Aldığım bilgilere göre ABD tarafının bahsettiği yol projesi Çinli şirketler tarafından inşa edilmedi. Guyana tarafı da bu konuda açıklamada bulundu. Sayın Dışişleri Bakanı'nın neden böyle asılsız haberlere başvurduğunu merak ediyorum" dedi.

Sözcü, "Gerçekleri çarpıtarak Çin'i kötülemek ve nifak tohumları ekmek yerine bölgedeki ülkeler için daha somut bir şeyler yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.