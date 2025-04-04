Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Rubio'ya Yanıt: Yanlış Bilgi

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Çin yapımı olduğunu söyleyerek eleştirdiği Guyana'daki yolun Çinli şirketlerce inşa edilmediğini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında Rubio'nun Guyana'da kötü inşa edilmiş yolla ilgili olarak kısa süre önce dile getirdiği eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Aldığım bilgilere göre ABD tarafının bahsettiği yol projesi Çinli şirketler tarafından inşa edilmedi. Guyana tarafı da bu konuda açıklamada bulundu. Sayın Dışişleri Bakanı'nın neden böyle asılsız haberlere başvurduğunu merak ediyorum" dedi.

Sözcü, "Gerçekleri çarpıtarak Çin'i kötülemek ve nifak tohumları ekmek yerine bölgedeki ülkeler için daha somut bir şeyler yapabilirler" ifadelerini kullandı.