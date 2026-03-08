Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Yurtdışındaki Çin Vatandaşları ile Çıkarlarını Koruma Çabalarımız Devam Edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yurtdışındaki Çin vatandaşları ve çıkarlarının güvenliğini artırmak için kesintisiz çabalarını sürdüreceklerini belirtti. Bakan, Çinli şirketlere yönelik haksız baskılara karşı duracaklarını ve güvenlik koruma kapasitesini güçlendireceklerini açıkladı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yurtdışındaki Çin vatandaşları ve çıkarlarının güvenliğine yönelik koruma sisteminin güçlendirilmesinin, yeni dönemde Çin dışişleri hizmetinin kesintisiz çabalarından biri olduğunu söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz yıl Çin'in yurtdışındaki Çinli şirketlerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruduğunu ve ev sahibi ülkelerin hükümetlerinden Çinli personel ile projelerin güvenliğini sağlamalarını talep ettiğini belirtti.

Wang, Çinli şirketleri hedef alan haksız baskı uygulamalarına kararlılıkla karşı çıktıklarını ve bu şirketlerin risklere hazırlıklarını ve yasal yollarla çıkarlarını savunma kapasitelerini güçlendirmelerine destek olduklarını ifade etti.

Wang, Çin'in her zaman olduğu gibi halkı ön planda tutacağını, yurtdışındaki güvenlik koruma kapasitesini daha da güçlendireceğini ve tüm dünyayı kapsayan bir güvenlik risk önleme sistemi kuracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
