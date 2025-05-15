Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sudan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sudan'ın görevden ayrılan Çin Büyükelçisi ve yeni atanan Dışişleri Bakanı Omer Mohamed Ahmed Siddig ile Beijing'de bir araya geldi.
BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Sudan'ın görevden ayrılan Çin Büyükelçisi ve yeni atanan Sudan Dışişleri Bakanı Omer Mohamed Ahmed Siddig ile bir araya geldi, 14 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel