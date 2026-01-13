Çin Dışişleri Bakanı Wang, Sri Lankalı Mevkidaşı Herath ile Görüştü

KOLOMBO, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath ile bir araya geldi, 12 Ocak 2026.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Afrika ziyaretinin ardından dönüş yolunda pazartesi günü Sri Lanka'ya geçerek Sri Lanka Dışişleri Bakanı Herath ile dostane bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Chen Dongshu/Xinhua)