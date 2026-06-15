Çin Dışişleri Bakanı, Moğolistan Başbakanı ile Görüştü
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moğolistan ziyareti kapsamında Başbakan Nyam-Osor Uchral ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemesi için karşılıklı güven ve desteğin güçlendirilmesi vurgulanırken, Moğolistan tarafı tek Çin ilkesine bağlılığını yineleyerek Tayvan, Xinjiang, Xizang ve Hong Kong meselelerinin Çin'in iç işleri olduğunu belirtti.
ULAN BATUR, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moğolistan ziyareti kapsamında ülkenin başbakanı Nyam-Osor Uchral ile başkent Ulan Batur'da bir araya geldi, 15 Haziran 2026.
Wang, Moğolistan ve Çin'in ikili ilişkilerin doğru yönde ilerlemesini sürdürmek üzere karşılıklı güven ve desteği güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
Uchral ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayarak, Taiwan, Xinjiang, Xizang (Tibet) ve Hong Kong'a ilişkin meselelerin Çin'in iç meseleleri olduğunu belirtti. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğunu kaydeden Uchral, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı olduklarını da yineledi. (Fotoğraf: Bolortsetseg/Xinhua)