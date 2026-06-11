Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang, 13-15 Haziran Tarihlerinde Moğolistan'ı Ziyaret Edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang, 13-15 Haziran Tarihlerinde Moğolistan'ı Ziyaret Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moğolistan Dışişleri Bakanı'nın daveti üzerine 13-15 Haziran'da Moğolistan'a resmi ziyarette bulunacak.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, 13-15 Haziran tarihlerinde Moğolistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a telefon
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler