Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küba'ya egemenlik mücadelesinde destek sözü verdi

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günkü görüşmede, dünyanın yüzyıldır görülmemiş değişimlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin, Küba'nın ulusal egemenlik ile meşru hak ve çıkarlarını koruma, yaptırımlara, ablukalara ve dış müdahalelere karşı durma mücadelesini kararlılıkla destekleyeceklerini söyledi.

Wang, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri sürekli pekiştirip geliştirmek üzere Küba ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Küba ile çok taraflı alanlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini belirten Wang, çok taraflı platformlarda karşılıklı destek ve işbirliğini sürdürmeye, güç siyasetine ve tek taraflı uygulamalara ortaklaşa karşı çıkmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rodriguez ise Çin'in desteğini takdirle karşıladıklarını belirterek, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kalmayı sürdürdüklerini ve Çin'in içişlerine her türlü dış müdahaleye karşı çıktıklarını söyledi.

Çin'in, dünya barışının korunması, çok taraflılığın savunulması ve daha demokratik bir uluslararası düzenin inşasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Rodriguez, Küba ile Çin'in uluslararası ve bölgesel konularda ortak zemin ve geniş bir mutabakatı paylaştığını ifade etti.

İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası vizyonunu ve Çin tarafından önerilen dört küresel inisiyatifi desteklediklerini belirten Rodriguez, çok taraflı alanlarda Çin ile koordinasyonu daha da güçlendirmeye ve işbirliğinden daha fazla sonuç elde etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua