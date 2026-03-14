Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan ile Pakistan Arasındaki Sorunlar Diyalogla Çözülmeli

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan ile Pakistan arasındaki sorunların yalnızca diyalog ve istişare yoluyla çözülebileceğini söyledi.

Güç kullanımının, durumu daha da karmaşık hale getirip karşıtlığı artırmaktan başka işe yaramayacağını belirten Wang, bu durumun iki tarafa da yarar sağlamayacağını ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturacağını ifade etti.

Wang, cuma günü Afganistan Dışişleri Bakanı Mevlevi Emirhan Muttaki ile Muttaki'nin talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Muttaki, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalarda sergilediği arabuluculuk girişimlerinden dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirterek, savaşlardan büyük acı çeken Afgan halkının barış ve kalkınma fırsatlarına büyük değer verdiğini söyledi.

Afganistan'ın kargaşa kaynağı değil bölgesel barışın bir parçası olmak istediğini belirten Muttaki, ülkesinin topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Diğer ülkelerle askeri çatışmalara girmek istemediklerini belirten Muttaki, komşu ülkelerle karşılıklı güven ve dostane şekilde bir arada yaşam arayışında olduklarını ifade etti.

Afgan tarafının sorunların çözümünün tek yolunun diyalog ve istişare olduğuna inandığını belirten Muttaki, büyük bir ülke ve dost bir komşu olan Çin'in daha büyük rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Wang ise dış ortam ne kadar istikrarsız hale gelirse, bölge ülkelerinin birlik ve işbirliğini o kadar güçlendirmesi, zorlukların üstesinden birlikte gelmesi ve işbirliğine dayalı ortak güvenlik yolunu geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan ile Pakistan'ın birbirinden ayrılması mümkün olmayan kardeş ülkeler ve komşular olduğunu belirten Wang, Çin'in iki ülke arasındaki anlaşmazlık konusunda her zaman nesnel ve tarafsız bir tutum benimsediğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan Özel Temsilcisi'nin iki ülke arasında arabuluculuk amacıyla mekik diplomasisi yürüttüğünü kaydeden Wang, iki tarafın sükuneti koruyup itidalle hareket etmesi, erken bir tarihte yüz yüze görüşmelerde bulunması, en kısa sürede ateşkes yapması, farklılık ve karşıtlıklarını diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaları temennisinde bulundu.

Çin'in Afganistan ile Pakistan arasında uzlaşı ve gerilimin düşürülmesine katkı sağlamak için aktif çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İki taraf ayrıca İran'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in ilkeli tutumunu yeniden teyit eden Wang, barış için daha fazla yapıcı rol oynamak üzere Afganistan da dahil olmak üzere uluslararası toplumla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

