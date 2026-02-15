Çin Dışişleri Bakanı Wang: Çin ve Avrupa Sistemik Rakip Değil, Ortak İki Güç

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avrupa'nın karşıt değil ortak olduğunu ve kesinlikle "sistemik rakipler" olmadığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang açıklamayı, Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" oturumundaki konuşmasının ardından Çin-Avrupa ilişkileriyle ilgili sorular üzerine yaptı.

Yarım asırlık işbirliği ve günde 2 milyar ABD dolarını aşan ticaretin Çin-Avrupa ortaklığının ne derece köklü olduğunu açıkça gösterdiğini belirten Wang, farklılıkları büyütmenin Çin-Avrupa ilişkilerine zarar vereceği konusunda uyardı.

Taraflar arasında sosyal sistemler, değerler ve kalkınma süreçlerine yönelik farklılıklar olduğunu kabul eden Wang, ancak farklılıkların düşmanlık için bir neden olmayacağı gibi görüş ayrılıklarının da çatışma zemini oluşturmayacağını vurguladı. Wang, karşılıklı saygı, takdir ve öğrenmenin, ortak kalkınmayı gerçekleştirmek ve dünyayı birlikte aydınlatmak için gösterecekleri çabalara rehberlik etmesi gerektiğini ifade etti.

Eski bir Çin öğretisinden alıntı yapan Wang, "Her şey birbirine zarar vermeden birlikte büyür; yollar kesişmeden paralel ilerler. Erdemli kişi uyumu arar, tekdüzeliği değil" dedi.

Bunun, farklılıkları kabul ederek bir arada uyum içinde yaşama arayışını ifade ettiğini söyleyen Wang, hem Çin'in hem Avrupa'nın, "erdemli kişinin yolu" diye anılan bu ilke doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Wang, mevcut karmaşık ve çalkantılı uluslararası konjonktürde iki tarafın el ele vererek çok taraflılığı savunması, Birleşmiş Milletler'in otoritesini koruması, tek taraflı zorbalığa karşı çıkması ve bloklar arası çatışmaya direnmesi gerektiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in dört küresel inisiyatifinin hayata geçirilmesi ve daha adil ve makul küresel yönetişim sisteminin kurulması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunan Wang, bunun Çin-Avrupa işbirliğinin ortak yönü olduğunu ifade etti.